Covid oggi Emilia Romagna, 2.369 contagi e 23 morti: bollettino 20 dicembre

Sono 2.369 i contagi da coronavirus registrati oggi, 20 dicembre, in Emilia Romagna, su un totale di 21.911 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 101 (-2), 1.089 (+57) quelli negli altri reparti Covid. Purtroppo, si registrano 23 decessi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 666 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 434.656. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 43.343 (+1.680). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono ...

