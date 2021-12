Covid oggi Campania | 1 308 contagi e 15 morti | bollettino 20 dicembre

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 1.308 i nuovida coronavirus insecondo i numeri deldi, 202021. Registrati 15: 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 21.153 test. Insono 31 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 439 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - MediasetTgcom24 : Covid, Austria: da oggi quarantena per i non vaccinati #austria - alaskaHQ : Oggi la sentenza nel processo ad @alaa, Baqer e Oxygen. Oggi è il compleanno di Sanaa, la sorella minore di Alaa, c… - Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Covid Lazio, il bollettino di oggi 20 dicembre: 1.638 casi (824 a Roma) e 14 morti - telodogratis : Covid oggi Emilia Romagna, 2.369 contagi e 23 morti: bollettino 20 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Roma, 20 dicembre 2021 - "Ancora c'è da lavorare e essere attenti: in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c'è ancora ...Il premier Boris Johnson ha convocato peruna riunione ristretta di governo, per stabilire se ...ha inserito la Gran Bretagna nella lista dei Paesi ad alto rischio per la diffusione del. La ...E' arrivato l'ok dell'Ema al nuovo vaccino tanti Covid di Novavax . Secondo gli studi effettuati dall'Agenzia europea per i ...Nella notte il quadro respiratorio ha presentato un miglioramento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio. L'ufficio stampa dell'ospedale Bambin Gesù di Roma ha diffuso un aggiorname ...