Covid oggi Campania, 1.308 contagi e 15 morti: bollettino 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 1.308 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i numeri del bollettino di oggi, 20 dicembre 2021. Registrati 15 morti: 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 21.153 test. In Campania sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 439 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

