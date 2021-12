Covid oggi Calabria, 475 contagi e 2 morti: bollettino 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 475 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 20 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 4.643 i tamponi effettuati, +164 guariti, il totale dei decessi da inizio epidemia è di 1.550. Il bollettino, inoltre, registra +309 attualmente positivi, +300 in isolamento, +10 ricoverati (per un totale di 229) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 20). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 475 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 20. Si registrano inoltre altri 2. 4.643 i tamponi effettuati, +164 guariti, il totale dei decessi da inizio epidemia è di 1.550. Il, inoltre, registra +309 attualmente positivi, +300 in isolamento, +10 ricoverati (per un totale di 229) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 20). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - MediasetTgcom24 : Covid, Austria: da oggi quarantena per i non vaccinati #austria - fanpage : 'Sembra tutto così ovvio che nemmeno dovremmo scriverne. Eppure, anche oggi ci tocca leggere che le terze dosi di v… - PAOLAGOSTINI : RT @Mariooononloso: La mia compagna è positiva al covid, il mio tampone per ora è negativo Contagiata dal figlio che fa il dj ed è bivaccin… - messina_oggi : Screening anti Covid in scuole del Palermitano, 500 tamponi in 2 giorniPALERMO (ITALPRESS) – Quasi cinquecento tamp… -