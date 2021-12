Covid oggi Calabria | 475 contagi e 2 morti | bollettino 20 dicembre

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 475 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 20. Si registrano inoltre altri 2. 4.643 i tamponi effettuati, +164 guariti, il totale dei decessi da inizio epidemia è di 1.550. Il, inoltre, registra +309 attualmente positivi, +300 in isolamento, +10 ricoverati (per un totale di 229) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 20). L'articolo proviene da Italia Sera.

La stessa decisione è stata presa, e vale con le date di Imperia, dal Comune di Santo Stefano al Mare, mentre le scuole sono chiuse da lunedì scorso a Vallecrosia e Pieve di Teco e da stamani a ...Roma, 20 dicembre 2021 - "Ancora c'è da lavorare e essere attenti: in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c'è ancora ...E' arrivato l'ok dell'Ema al nuovo vaccino tanti Covid di Novavax . Secondo gli studi effettuati dall'Agenzia europea per i ...Nella notte il quadro respiratorio ha presentato un miglioramento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio. L'ufficio stampa dell'ospedale Bambin Gesù di Roma ha diffuso un aggiorname ...