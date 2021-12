Covid, nuova vittima al ‘San Pio’: muore 84enne di Airola (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonuova vittima di un paziente Covid al ‘San Pio’ di Benevento. Non ce l’ha fatta una 84enne di Airola. Si tratta della 346esima vittima del virus comunicata dal principale nosocomio sannita. Continua a crescere, inoltre, il dato dei ricoveri: altri tre sono stati registrati nelle ultime 24 ore, con il conto totale che sale a 33. Di seguito il bollettino diffuso dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi un pazientealdi Benevento. Non ce l’ha fatta unadi. Si tratta della 346esimadel virus comunicata dal principale nosocomio sannita. Continua a crescere, inoltre, il dato dei ricoveri: altri tre sono stati registrati nelle ultime 24 ore, con il conto totale che sale a 33. Di seguito il bollettino diffuso dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

