Covid nelle scuole: boom di tecnologie per monitorare la qualità dell’aria (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bolzano, 20 dicembre 2021 – Le tecnologie più diffuse per un corretto controllo della qualità dell’aria e per una efficace prevenzione dal Covid-19 nelle aule scolastiche? Tra le oltre 100 risposte al primo sondaggio di mercato realizzato in Italia, spiccano i dispositivi portatili (come purificatori, ionizzatori o filtri) e i sistemi per la ventilazione meccanica controllata. Soluzioni per evitare di far tornare gli studenti in Dad o in quarantena, promuovendo un adeguato ricambio d’aria con effetti positivi sulla loro capacità d’apprendimento in aula. È quanto emerge dal questionario elaborato dal progetto Interreg QAES, e sottoposto a imprese, installatori e professionisti. Il sondaggio, realizzato tra ottobre e novembre 2021, mirava a fornire una prima fotografia sull’attuale mercato delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bolzano, 20 dicembre 2021 – Lepiù diffuse per un corretto controllo dellae per una efficace prevenzione dal-19aule scolastiche? Tra le oltre 100 risposte al primo sondaggio di mercato realizzato in Italia, spiccano i dispositivi portatili (come purificatori, ionizzatori o filtri) e i sistemi per la ventilazione meccanica controllata. Soluzioni per evitare di far tornare gli studenti in Dad o in quarantena, promuovendo un adeguato ricambio d’aria con effetti positivi sulla loro capacità d’apprendimento in aula. È quanto emerge dal questionario elaborato dal progetto Interreg QAES, e sottoposto a imprese, installatori e professionisti. Il sondaggio, realizzato tra ottobre e novembre 2021, mirava a fornire una prima fotografia sull’attuale mercato delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Agenzia_Ansa : Lo stato di New York ha riportato 22.478 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, stabilendo un nuovo record per il… - NicolaPorro : Solo a Roma 45 licei e istituti occupati nelle ultime settimane. Già Covid e politica hanno fatto la loro parte: ra… - statodelsud : Covid, gli anestesisti: “Verso +70% di ricoveri nelle intensive in 2/3 settimane” - Pino__Merola : Covid, gli anestesisti: “Verso +70% di ricoveri nelle intensive in 2/3 settimane” -