Covid nella Ue | c’è il vaccino Novavax | “Pochi dati su efficacia contro Omicron”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 dicembre 2021) A cinque giorni dal secondo Natale dell’era, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera alanti-Nuvaxovid, prodotto da. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema dopo una riunione straordinaria. È il quintoil virus delautorizzato in Europa.a “proteine ricombinanti“è undi tipo tradizionale. Si basa, cioè, sulla tecnologia delle proteine ricombinanti. Un meccanismo già usato per altri vaccini, come quello in uso per contrastare l’epatite B e il papilloma virus. Dopo un’approfondita valutazione, il Comitato per i medicinali umani (Chmp) dell’Ema ha concluso per consenso che isul ...