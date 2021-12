Covid | Nadal positivo | “Valuterò i miei impegni”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Rafaelha annunciato di essere risultatoal-19. In una serie di messaggi sui social, lo spagnolo spiega di essere risultatoa un test Pcr al suo arrivo in Spagna. Il campione di tennis, con 20 titoli del Grande Slam in carriera, tornava da un’esibizione ad Abu Dhabi. “Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi, siamo stati controllati ogni due giorni e siamo stati negativi, l’ultimo venerdì con il risultato sabato”, spiega. “Devo essere totalmente flessibile con il mio programma e analizzare le mie opzioni in base aiprogressi. Vi terrò informati su tutte le decisioni riguardanti iprossimi tornei”, promette ai suoi fanprima di ringraziarli per il loro supporto. Lo spagnolo attualmente è iscritto al torneo di ...