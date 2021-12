Covid, morta giovane madre 29enne non vaccinata (Di lunedì 20 dicembre 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Una giovane mamma di Sparanise (Caserta), Morena Di Rauso, è morta di Covid a 29 anni. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Unamamma di Sparanise (Caserta), Morena Di Rauso, èdia 29 anni. La ...

rtl1025 : ?? Una giovane mamma di #Sparanise (Caserta) è morta di #Covid a 29 anni. L'annuncio sui social del sindaco del vic… - MediasetTgcom24 : Covid, morta giovane madre 29enne non vaccinata #Sparanise - Agenzia_Ansa : 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il prog… - dario_dioni : RT @Corriere: Muore a 29 anni per il Covid: non era vaccinata, aveva partorito un mese fa - LadyStefy_ : RT @Corriere: Muore a 29 anni per il Covid: non era vaccinata, aveva partorito un mese fa -