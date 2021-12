Covid, migliora la neonata in terapia intensiva a Roma (Di lunedì 20 dicembre 2021) “migliora la bimba in terapia intensiva, ma la prognosi resta riservata”. Lo sottolinea un aggiornamento dell’ospedale Bambino Gesù di Roma dove è ricoverata, da sabato, la neonata di 7 mesi con insufficienza respiratoria severa da Sars-CoV-2. La piccola era arrivata nell’area rossa del dipartimento di emergenza, accettazione e pediatria generale dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Nella notte il quadro respiratorio ha presentato un miglioramento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio – precisa l’ospedale pediatrico del Vaticano – I parametri di ossigenazione sono migliorati conseguentemente. Le condizioni cliniche restano tuttavia ancora critiche e la prognosi rimane riservata”. La bambina era stata trasferita da Cosenza per l’aggravarsi delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) “la bimba in, ma la prognosi resta riservata”. Lo sottolinea un aggiornamento dell’ospedale Bambino Gesù didove è ricoverata, da sabato, ladi 7 mesi con insufficienza respiratoria severa da Sars-CoV-2. La piccola era arrivata nell’area rossa del dipartimento di emergenza, accettazione e pediatria generale dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Nella notte il quadro respiratorio ha presentato unmento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio – precisa l’ospedale pediatrico del Vaticano – I parametri di ossigenazione sonoti conseguentemente. Le condizioni cliniche restano tuttavia ancora critiche e la prognosi rimane riservata”. La bambina era stata trasferita da Cosenza per l’aggravarsi delle ...

