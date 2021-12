Covid Lombardia, Niguarda Milano: “Casi aumentano, siamo preoccupati” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Speravamo di essere arrivati a un plateau” di nuovi Casi di Covid-19 in Lombardia, “mentre ora stiamo vedendo che i Casi non diminuiscono, anzi continuano ad aumentare. Non è una crescita esponenziale ma progressiva”. Lo afferma Roberto Fumagalli, direttore della Terapia intensiva dell’ospedale Niguarda di Milano, contattato dall’Adnkronos. Il numero di pazienti affetti da Covid-19 che richiede ricovero in ospedale e quello di posti letto in terapia intensiva “sono in aumento” e al Niguarda “siamo arrivati al livello massimo previsto dal piano regionale di 12 posti letto occupati da pazienti con insufficienza respiratoria acuta”. Negli altri reparti della struttura, spiega Fumagalli, “c’è ancora margine di aumentare i posti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Speravamo di essere arrivati a un plateau” di nuovidi-19 in, “mentre ora stiamo vedendo che inon diminuiscono, anzi continuano ad aumentare. Non è una crescita esponenziale ma progressiva”. Lo afferma Roberto Fumagalli, direttore della Terapia intensiva dell’ospedaledi, contattato dall’Adnkronos. Il numero di pazienti affetti da-19 che richiede ricovero in ospedale e quello di posti letto in terapia intensiva “sono in aumento” e alarrivati al livello massimo previsto dal piano regionale di 12 posti letto occupati da pazienti con insufficienza respiratoria acuta”. Negli altri reparti della struttura, spiega Fumagalli, “c’è ancora margine di aumentare i posti ...

