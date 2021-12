Covid, le raccomandazioni per il cenone di Natale: i 7 punti della Regione Lazio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Covid non risparmia nemmeno le cene in famiglia sotto l’albero. Anche a Natale è doveroso rispettare alcune regole per evitare il contagio. In attesa di capire se saranno in vigore nuove misure – la riduzione della validità del Super green pass e il tampone anche per i vaccinati per entrare in discoteca le ipotesi più accreditate – il governo e le Regioni invitano alla prudenza. La Regione Lazio, nello specifico, ha stilato un elenco di 7 punti per trascorrere le feste di Natale in tranquillità, per quanto possibile. Le raccomandazioni puntano a limitare le possibilità del contagio. Si parte dalle più semplici: lavare e igienizzare le mani, fino ad arrivare all’invito di prenotare al più presto il richiamo del vaccino. E ancora: la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilnon risparmia nemmeno le cene in famiglia sotto l’albero. Anche aè doveroso rispettare alcune regole per evitare il contagio. In attesa di capire se saranno in vigore nuove misure – la riduzionevalidità del Super green pass e il tampone anche per i vaccinati per entrare in discoteca le ipotesi più accreditate – il governo e le Regioni invitano alla prudenza. La, nello specifico, ha stilato un elenco di 7per trascorrere le feste diin tranquillità, per quanto possibile. Lepuntano a limitare le possibilità del contagio. Si parte dalle più semplici: lavare e igienizzare le mani, fino ad arrivare all’invito di prenotare al più presto il richiamo del vaccino. E ancora: la ...

