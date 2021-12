Covid: le nuove limitazioni al vaglio del Governo (Di lunedì 20 dicembre 2021) I casi di Covid aumentano e il Governo anticipa la convocazione della cabina di regia proprio il giorno prima della Vigilia per una nuova stretta in vista di Natale La risalita dei casi Covid con ormai un tasso di positività oltre il 4% e l’aggiunta della diffusione di Omicron, spingerà il Governo a nuove forme di restrizioni: il tampone sarà forse obbligatorio anche per chi è vaccinato per partecipare agli eventi , alle feste, per andare nei luoghi affollati come cinema e teatri. Le nuove possibili misure Sono comunque diverse le ipotesi sul tavolo per le nuove possibili misure che il Governo potrà adottare. Come l’obbligo di mascherine all’aperto che peraltro è già stato stabilito in autonomia in Veneto, potrebbe seguire anche il Lazio. ... Leggi su zon (Di lunedì 20 dicembre 2021) I casi diaumentano e ilanticipa la convocazione della cabina di regia proprio il giorno prima della Vigilia per una nuova stretta in vista di Natale La risalita dei casicon ormai un tasso di positività oltre il 4% e l’aggiunta della diffusione di Omicron, spingerà ilforme di restrizioni: il tampone sarà forse obbligatorio anche per chi è vaccinato per partecipare agli eventi , alle feste, per andare nei luoghi affollati come cinema e teatri. Lepossibili misure Sono comunque diverse le ipotesi sul tavolo per lepossibili misure che ilpotrà adottare. Come l’obbligo di mascherine all’aperto che peraltro è già stato stabilito in autonomia in Veneto, potrebbe seguire anche il Lazio. ...

