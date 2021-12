Covid, le news. Italia vicina a zona arancione, giovedì cabina di regia con Draghi. LIVE (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si va verso una riduzione della validità del green pass. Fanno discutere le ipotesi di un tampone anche ai vaccinati per assistere agli eventi e l'obbligo di mascherine all'aperto. Speranza: "Nessuna decisione è ancora stata presa". Scattato il lockdown in Olanda, la Danimarca chiude cinema e teatri. Nuovo record di contagi a New York, sono più di 22mila in un giorno: appello del sindaco a Biden Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si va verso una riduzione della validità del green pass. Fanno discutere le ipotesi di un tampone anche ai vaccinati per assistere agli eventi e l'obbligo di mascherine all'aperto. Speranza: "Nessuna decisione è ancora stata presa". Scattato il lockdown in Olanda, la Danimarca chiude cinema e teatri. Nuovo record di contagi a New York, sono più di 22mila in un giorno: appello del sindaco a Biden

