Covid Lazio, l’assessore D’Amato preoccupato per l’aumento dei contagi: “Serve l’obbligo vaccinale” (Di lunedì 20 dicembre 2021) E se da una parte il Governo si riunirà e deciderà con gli enti locali le misure per le festività natalizie (tra le ipotesi l’obbligo di mascherina all’aperto e il tampone per accedere ai luoghi al chiuso e a rischio assembramenti), dall’altra l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato è convinto di una cosa: bisogna introdurre l’obbligo vaccinale perché i casi sono in aumento e ancora troppe persone sono senza vaccino. Covid Lazio, parla D’Amato: ‘Serve l’obbligo vaccinale’ “Il governo deve introdurre l’obbligo vaccinale. Faccio l’esempio del Lazio: ci sono ancora 400mila persone non vaccinate. Potranno sembrare poche rispetto a una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) E se da una parte il Governo si riunirà e deciderà con gli enti locali le misure per le festività natalizie (tra le ipotesidi mascherina all’aperto e il tampone per accedere ai luoghi al chiuso e a rischio assembramenti), dall’altraalla Sanità delè convinto di una cosa: bisogna introdurreperché i casi sono in aumento e ancora troppe persone sono senza vaccino., parla: ‘’ “Il governo deve introdurre. Faccio l’esempio del: ci sono ancora 400mila persone non vaccinate. Potranno sembrare poche rispetto a una ...

