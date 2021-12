Covid, l’appello da New York del sindaco: “Biden usi tutti gli strumenti per aiutarci”. Gli Usa rischiano un milione di casi al giorno (Di lunedì 20 dicembre 2021) La corsa di Omicron si intensifica in tutto il mondo. Non solo l’Europa è in difficoltà tra misure restrittive e allarmi, la situazione negli Usa è particolarmente delicata. “Non possiamo abbassare la guardia”: il rischio per gli Stati Uniti è di un milione di nuovi casi al giorno dice il direttore del National Institutes of Health, Francis Collins, al suo ultimo giorno alla guida dell’istituto del quale è al timone da 12 anni. “Lo so che la gente è stanca. Ma il virus non è stanco di noi, sta trovando il modo di cambiare ogni paio di mesi – dice in un’intervista alla National public radio – di diventare più contagioso”. Tanto che da New York – che ha riportato 22.478 nuovi casi di Covid in 24 ore -è partito l’appello del sindaco Bill ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) La corsa di Omicron si intensifica in tutto il mondo. Non solo l’Europa è in difficoltà tra misure restrittive e allarmi, la situazione negli Usa è particolarmente delicata. “Non possiamo abbassare la guardia”: il rischio per gli Stati Uniti è di undi nuovialdice il direttore del National Institutes of Health, Francis Collins, al suo ultimoalla guida dell’istituto del quale è al timone da 12 anni. “Lo so che la gente è stanca. Ma il virus non è stanco di noi, sta trovando il modo di cambiare ogni paio di mesi – dice in un’intervista alla National public radio – di diventare più contagioso”. Tanto che da New– che ha riportato 22.478 nuovidiin 24 ore -è partitodelBill ...

