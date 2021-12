Covid Italia, Zaia: “Puntare sul tampone fai da te” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bisogna Puntare sul tampone Covid fai da te. E’ quanto sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia. “Noi siamo stati i primi a presentare il cosiddetto tampone fai da te. Se avessimo continuato a insistere su quella via oggi potremmo dire ai cittadini che l’autosomministrazione in azienda potrebbe essere una realtà. E’ impensabile che con le strutture pubbliche, oltre ai privati, si riesca a dare risposte oltre questi livelli qua. E lo dice la Regione che fa più tamponi a livello nazionale, noi arriviamo a 140-160mila ma oltre non vai” dice Zaia a ‘Mattino Cinque’, commentando le nuove ipotesi al vaglio per contenere i contagi, come quella di fare il tampone per i grandi eventi, su cui aggiunge: “Queste sono tutte scelte di sanità pubblica, cercheremo di capire ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bisognasulfai da te. E’ quanto sottolinea il governatore del Veneto Luca. “Noi siamo stati i primi a presentare il cosiddettofai da te. Se avessimo continuato a insistere su quella via oggi potremmo dire ai cittadini che l’autosomministrazione in azienda potrebbe essere una realtà. E’ impensabile che con le strutture pubbliche, oltre ai privati, si riesca a dare risposte oltre questi livelli qua. E lo dice la Regione che fa più tamponi a livello nazionale, noi arriviamo a 140-160mila ma oltre non vai” dicea ‘Mattino Cinque’, commentando le nuove ipotesi al vaglio per contenere i contagi, come quella di fare ilper i grandi eventi, su cui aggiunge: “Queste sono tutte scelte di sanità pubblica, cercheremo di capire ...

Advertising

fattoquotidiano : Renzi: “Crescono i casi Covid, Omicron più contagiosa”. Ma va al cenone di Natale di Italia Viva a Firenze: sono pr… - NicolaPorro : Tutti a raccontare che l'Italia è un modello nella gestione dell'emergenza, poi però ci sono i dati a chiarirci le… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - ontoxy : RT @giuliaselvaggi2: Vedo il bicchiere mezzo pieno: se non ci fosse stato il Covid non avremmo mai saputo che in Italia ci sono 2.200 medic… - Andrea02021955 : RT @itsmeback_: La teoria del deputato di Italia Viva Librandi: 'meridionali resistono al covid perchè sono africani bianchi'??????? -