Covid Italia oggi, i dati del 20 dicembre: ondata di ricoveri e 137 morti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel bollettino di oggi, come previsto, diminuiscono i contagi Covid in Italia influenzati dai pochi tamponi effettuati nel weekend. I dati del ministero della Salute , però, segnalano altri 137 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel bollettino di, come previsto, diminuiscono i contagiininfluenzati dai pochi tamponi effettuati nel weekend. Idel ministero della Salute , però, segnalano altri 137 ...

Advertising

NicolaPorro : Tutti a raccontare che l'Italia è un modello nella gestione dell'emergenza, poi però ci sono i dati a chiarirci le… - fattoquotidiano : Renzi: “Crescono i casi Covid, Omicron più contagiosa”. Ma va al cenone di Natale di Italia Viva a Firenze: sono pr… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - Piero43 : RT @DeerEwan: Gli avete frantumato le palle ogni santo giorno da quando il Covid è arrivato in Italia. Ha dovuto affrontare un anno di pand… - Francesco_Rizz_ : RT @MMmarco0: Nelle ultime 24 ore in Italia quasi 400 nuovi ricoveri e 137 decessi per Covid. Non aver ripristinato lo smartworking e non c… -