Covid Italia, 16.213 contagi e 137 morti: bollettino 20 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 16.213 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 137 morti. I nuovi casi sono stati individuati 337.222 tamponi, il tasso di positività è al 4,8%. Sono 73 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore e portano il totale dei pazienti a 987. Al netto dei dimessi oggi nei reparti di rianimazione ci sono quindi 21 pazienti in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 375 in più di ieri per un totale di 8.101. CAMPANIA - Sono 1.308 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i numeri del bollettino di oggi, 20 dicembre 2021. Registrati 15 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 16.213 ida coronavirus inoggi, 202021, secondo numeri e dati- regione per regione - neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 137. I nuovi casi sono stati individuati 337.222 tamponi, il tasso di positività è al 4,8%. Sono 73 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore e portano il totale dei pazienti a 987. Al netto dei dimessi oggi nei reparti di rianimazione ci sono quindi 21 pazienti in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 375 in più di ieri per un totale di 8.101. CAMPANIA - Sono 1.308 i nuovida coronavirus in Campania secondo i numeri deldi oggi, 202021. Registrati 15 ...

