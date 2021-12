Covid Italia, 150 operatori sanitari contagiati al giorno: “Servono tamponi” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Salgono vertiginosamente i contagi degli operatori sanitari in Italia. E non possiamo più nasconderci: siamo nel pieno della quarta ondata, con la spada di Damocle della variante Omicron che pende sulle nostre teste. Secondo il nostro ultimo report, sono 4.684 i professionisti della salute che si sono infettati negli ultimi 30 giorni, avvicinandosi inesorabilmente a quota 5mila. Questo significa oggi che si stanno infettando 156 operatori sanitari ogni 24 ore, e di questi ben 128 sono infermieri”. Lo denuncia Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up. “A questo punto – continua De Palma – è inevitabile rivolgere, da parte nostra, un appello alla Conferenza Stato Regioni, affinché tutti i territori adottino gli stessi criteri, sia in tema di frequenza di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Salgono vertiginosamente i contagi degliin. E non possiamo più nasconderci: siamo nel pieno della quarta ondata, con la spada di Damocle della variante Omicron che pende sulle nostre teste. Secondo il nostro ultimo report, sono 4.684 i professionisti della salute che si sono infettati negli ultimi 30 giorni, avvicinandosi inesorabilmente a quota 5mila. Questo significa oggi che si stanno infettando 156ogni 24 ore, e di questi ben 128 sono infermieri”. Lo denuncia Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up. “A questo punto – continua De Palma – è inevitabile rivolgere, da parte nostra, un appello alla Conferenza Stato Regioni, affinché tutti i territori adottino gli stessi criteri, sia in tema di frequenza di ...

