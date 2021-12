Covid: in provincia Milano 1.045 nuovi positivi, 343 a Varese (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Sono 1.045 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 514 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo 148, a Brescia 221, a Como 67, a Cremona 22, a Lecco 24, a Lodi 34, a Mantova 105, a Monza e Brianza 187, a Pavia 146, a Sondrio 66 e a Varese 343. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021), 20 dic. (Adnkronos) - Sono 1.045 icasial coronavirus registrati nelle ultime 24 ore indi, di cui 514 acittà. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo 148, a Brescia 221, a Como 67, a Cremona 22, a Lecco 24, a Lodi 34, a Mantova 105, a Monza e Brianza 187, a Pavia 146, a Sondrio 66 e a343.

