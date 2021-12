Covid, in Lombardia 40 decessi e 2576 nuovi positivi: 148 a Bergamo (Di lunedì 20 dicembre 2021) A fronte di 56.968 tamponi effettuati, sono 2.576 i nuovi positivi (4,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 56.968, totale complessivo: 22.947.503 – i nuovi casi positivi: 2.576 – in terapia intensiva: 163 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.257 (+32) – i decessi, totale complessivo: 34.776 (+40) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.045 di cui 514 a Milano città; Bergamo: 148; Brescia: 221; Como: 67; Cremona: 22; Lecco: 24; Lodi: 34; Mantova: 105; Monza e Brianza: 187; Pavia: 146; Sondrio: 66; Varese: 343. Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) A fronte di 56.968 tamponi effettuati, sono 2.576 i(4,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 56.968, totale complessivo: 22.947.503 – icasi: 2.576 – in terapia intensiva: 163 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.257 (+32) – i, totale complessivo: 34.776 (+40) Icasi per provincia: Milano: 1.045 di cui 514 a Milano città;: 148; Brescia: 221; Como: 67; Cremona: 22; Lecco: 24; Lodi: 34; Mantova: 105; Monza e Brianza: 187; Pavia: 146; Sondrio: 66; Varese: 343.

Advertising

Corriere : Ricoveri in salita, la Lombardia aumenta i posti letto. Fontana: possibile zona gialla ... - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #20dicembre Dato terribile sui decessi: 40 nelle ultime 24 ore. 2.576 casi su 56.968 tamp… - rep_milano : Covid in Lombardia, il bollettino del 20 dicembre: 40 morti e 2.576 nuovi casi. Il tasso di positività è 4,5% - VivereMilano : Covid, l’aggiornamento quotidiano delle vaccinazioni in Lombardia - infoitinterno : Covid oggi, bollettino Italia e Lombardia del 20 dicembre 2021: dati e contagi Coronavirus -