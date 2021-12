Covid, il rischio di un anno nuovo in zona arancione: ecco le regioni che finiranno per prime nella fascia più alta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sempre più vicini alla zona arancione. Tra ricoveri in continua crescita e una stagione invernale che non aiuta, lo scenario (ormai concreto) di un Natale in giallo per gran parte d’Italia non è l’unica previsione a preoccupare governo ed esperti. Lo ha detto Guido Rasi, consulente scientifico del commissario straordinario per l’emergenza Covid, lo ha ribadito lo stesso generale Francesco Paolo Figliuolo: «Ci stiamo avvicinando, l’occupazione dei posti ospedalieri continua ad aumentare». Se le misure di zona gialla che da oggi, 20 dicembre, coinvolgeranno 12 milioni di italiani, spaventano commercianti e popolazione in generale, l’idea di un ulteriore peggioramento getta un’ombra sull’inizio del nuovo anno. 2022 in lockdown La situazione più critica in ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sempre più vicini alla. Tra ricoveri in continua crescita e una stagione invernale che non aiuta, lo scenario (ormai concreto) di un Natale in giallo per gran parte d’Italia non è l’unica previsione a preoccupare governo ed esperti. Lo ha detto Guido Rasi, consulente scientifico del commissario straordinario per l’emergenza, lo ha ribadito lo stesso generale Francesco Paolo Figliuolo: «Ci stiamo avvicinando, l’occupazione dei posti ospedalieri continua ad aumentare». Se le misure digialla che da oggi, 20 dicembre, coinvolger12 milioni di italiani, spaventano commercianti e popolazione in generale, l’idea di un ulteriore peggioramento getta un’ombra sull’inizio del. 2022 in lockdown La situazione più critica in ...

