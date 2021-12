Covid, il nuovo vaccino per convincere anche i no-vax (Di lunedì 20 dicembre 2021) In arrivo un nuovo vaccino per combattere il Covid-19, siero che potrebbe convincere anche i più restii alla vaccinazione come i no-vax. Atteso per oggi il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al Novavax, vaccino che funziona... Leggi su today (Di lunedì 20 dicembre 2021) In arrivo unper combattere il-19, siero che potrebbei più restii alla vaccinazione come i no-vax. Atteso per oggi il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al Novavax,che funziona...

Agenzia_Ansa : Lo stato di New York ha riportato 22.478 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, stabilendo un nuovo record per il… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - HuffPostItalia : Omicron ferma anche Broadway. New York prepara il piano anti Covid - SanMarino_RTV : #Covid, dati decisamente allarmanti a #SanMarino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Rafa Nadal positivo al Covid Rafael Nadal ha annunciato di essere al Covid - 19. In una serie di post sui suoi social, il fuoriclasse spagnolo ha spiegato che la sua contagiosità al nuovo Coronavirus è emersa dopo un test al suo arrivo in Spagna. Il mancino di Manacor, ...

Mattarella agli ambasciatori: "È l'ultima occasione per rivolgervi i miei auguri" ... di esprimervi fervidi auguri per il Natale, per il Nuovo Anno e per il futuro', un saluto diverso, ... Il Covid - ha chiarito il Capo dello Stato - 'ha messo in luce la vitalità e il valore aggiunto ...

Nuovo decreto Covid, tamponi e vaccini obbligatori: le scelte del Governo Money.it Bollettino covid, 414 nuovi casi in Puglia: 4 i decessi PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 14.744 test effettuati sono stati registrati 414 nuovi casi. Di questi: 66 nel Barese, 146 nel Foggiano, 8 nella Bat, 82 in provincia di Lecce, 104 in ...

Dalla vita sociale alle cure: la "nuova normalità" post-Covid degli over65 A temere ancora il Coronavirus, infatti, è il 63,3 ... Sono "importanti" i cambiamenti nelle abitudini e negli stili di vita della popolazione senior, con nuove criticità da affrontare e una vita ...

