Covid, il nuovo vaccino Novavax: perché è diverso dagli altri (Di lunedì 20 dicembre 2021) VX-CoV2373 si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata per altri vaccini. L'Ema ha avviato sul farmaco la revisione già da febbraio, così anche la Fda statunitense. Ecco come funzione quello che potrebbe essere il quinto vaccino utilizzabile nell'Unione Europea. Testo di Cinzia Lucchelli
Video di Rosita Gangi

Video di Rosita Gangi

