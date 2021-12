Covid, Germania pronta a una nuova stretta: stop alle discoteche e limiti ai contatti anche tra vaccinati (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nuove restrizioni in arrivo in Germania per fronteggiare l’emergenza contagi da Coronavirus. Sul tavolo dell’incontro fra Stato e Regioni in programma per domani, 21 dicembre, c’è l’ipotesi di limitare i contatti anche tra persone vaccinate. La misura, secondo la Bild, sarebbe in vigore dal 28 dicembre: saranno possibili incontri fino a un massimo di 10 persone, escludendo i minori di 14 anni, all’aperto come in ambienti chiusi. Se agli incontri dovesse essere presente anche un solo non vaccinato, la cerchia di persone verrebbe ristretta ulteriormente. Si potranno incontrare soltanto due persone di un nucleo abitativo diverso. Il piano prevede anche la chiusura di discoteche e locali per ballare. Una stretta è stata anticipata dal cancelliere ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nuove restrizioni in arrivo inper fronteggiare l’emergenza contagi da Coronavirus. Sul tavolo dell’incontro fra Stato e Regioni in programma per domani, 21 dicembre, c’è l’ipotesi di limitare itra persone vaccinate. La misura, secondo la Bild, sarebbe in vigore dal 28 dicembre: saranno possibili incontri fino a un massimo di 10 persone, escludendo i minori di 14 anni, all’aperto come in ambienti chiusi. Se agli incontri dovesse essere presenteun solo non vaccinato, la cerchia di persone verrebbe riulteriormente. Si potranno incontrare soltanto due persone di un nucleo abitativo diverso. Il piano prevedela chiusura die locali per ballare. Unaè stata anticipata dal cancelliere ...

