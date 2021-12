Covid: Garavaglia, di un nuovo lockdown non se ne parla (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Vorrei un bel Natale, un bel mesetto senza parlare di Covid". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo a Lecce a un incontro nel campus universitario. Il ministro ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Vorrei un bel Natale, un bel mesetto senzare di". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo, intervenendo a Lecce a un incontro nel campus universitario. Il ministro ha ...

