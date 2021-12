Covid: Ema dà ok al vaccino Novavax (ma dati limitati su Omicron) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Via libera da Ema (Agenzia europea del farmaco) all'immissione in commercio nell'Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell'Ema dopo una riunione straordinaria. E' il quinto vaccino contro il virus del Covid autorizzato in Europa. Ma l'Agenzia precisa che sono disponibili, per ora,dati limitati sullì'efficacia verso varianti come Omicron L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Via libera da Ema (Agenzia europea del farmaco) all'immissione in commercio nell'Ue delanti-Nuvaxovid, prodotto da. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell'Ema dopo una riunione straordinaria. E' il quintocontro il virus delautorizzato in Europa. Ma l'Agenzia precisa che sono disponibili, per ora,sullì'efficacia verso varianti comeL'articolo proviene da Firenze Post.

