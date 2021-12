(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio il cancellieri Scholz per gli elogi alla nostra campagna di vaccinazione, mac'è dae essere attenti. Ora, questa settimana, avremo una cabina regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie, nullaè stato deciso: le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell'ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione di Omicron. Il succo del discorso è procedere con la massima velocità allasomministrazione". Lo ha detto il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti al punto stampa con il cancellerie tedesco Olaf Scholz.

Advertising

Agenzia_Ansa : Si lavora all'ipotesi di obbligo del vaccino ad altre categorie. Si valutano mascherine all'aperto e durata del Gre… - SkyTG24 : #Covid19, le news. Italia vicina a zona arancione, giovedì cabina di regia con Draghi. LIVE - Agenzia_Ansa : FLASH | Il 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal pres… - Luigiei40 : RT @ghino61: Stiamo calmi vedremo la fine dei bugiardi a iniziare da chi ha fatto il golpe bianco, Renzi,Draghi e via a seguire!3 dosi e si… - TV7Benevento : Covid: Draghi, 'su vaccini ancora da lavorare, accelerare su terza dose'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Che idea ha del governo? "Il presidente del Consiglio è una persona eccezionale, di grande ... Che idea hanno oggi i giovani del concetto e come è cambiato dopo la pandemia? "Colè cambiato ...convoca la cabina di regia per il 23 dicembre Secondo gli ultimi dati s ono salite a 84 le ... La nuova variante delsi sta diffondendo rapidamente nei Paesi con alti livelli di immunità ...Sul Quirinale, Matteo Salvini non fa nomi e non commenta. Quanto all’incontro tra Giorgia Meloni e Letizia Moratti svoltosi alcuni giorni fa nella Capitale, il leader della Lega minimizza. “Si sono in ...Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Ringrazio il cancellieri Scholz per gli elogi alla nostra campagna di vaccinazione, ...