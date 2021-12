(Di lunedì 20 dicembre 2021) 'Ildevel''. Nel Lazio, ad esempio, 'ci sono ancora 400mila persone non vaccinate'. Così l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D', in un' intervista a '...

SkyTG24 : Covid #Lazio, D'Amato: 'Ora il governo introduca obbligo vaccinale' - GiornaleLORA : Amato: rinnovo contratti covid Sicilia, scelta discutibile dell’assessore Razza - CorriereCitta : Covid Lazio, l’assessore D’Amato preoccupato per l’aumento dei contati: “Serve l’obbligo vaccinale” - Marilenapas : RT @SkyTG24: Covid #Lazio, D'Amato: 'Ora il governo introduca obbligo vaccinale' - angiuoniluigi : RT @leggoit: Covid, D'Amato al governo: «Ora introdurre l'obbligo vaccinale» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Amato

Secondo D', ' quando si dice che oltre al Super Green pass ci vuole un tampone per andare al ... E che questo farmaco non sia l'arma principale contro il. Invece abbiamo visto che la dose ...... che insieme a Pfizer ha messo a punto il primo vaccino anti -approvato nel mondo, spiega ... Ore 7.34 - D', ora il governo introduca obbligo vaccinale "Il governo deve introdurre l'obbligo ...L'assessore alla Salute nel Lazio: "Abbiamo fatto di tutto per convincerli, solo così sradichiamo questo zoccolo duro" ...PALERMO. La proroga dei precari Covid siciliani sia di un anno. È l’appello lanciato da Confintesa Sanità all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che invece sembra abbia deciso una proroga ...