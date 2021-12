Covid, caos ordinanza a Fregene: il mercato prima chiude, poi riapre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – L’ordinanza emanata dal sindaco Montino appena due giorni fa per tentare di frenare i contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale (leggi qui) ha provocato il caos questa mattina a Fregene, dove i commercianti si erano dati appuntamento per aprire i banchi del mercato settimanale. Come racconta Paolo Ceroni, rappresentante sindacale Anva Confesercenti, “questa mattina al mercato di Fregene abbiamo trovato ad aspettarci Polizia Locale e Polizia di Stato in tenuta anti sommossa”. “L’ordinanza del 18 dicembre – spiega Ceroni – vieta lo svolgimento dei mercatini di Natale, eventi e fiere, ed include i mercati rionali. E, per una errata interpretazione del provvedimento, che non comprende i mercati settimanali ed i centri commerciali, ho ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – L’emanata dal sindaco Montino appena due giorni fa per tentare di frenare i contagi da-19 in tutto il territorio comunale (leggi qui) ha provocato ilquesta mattina a, dove i commercianti si erano dati appuntamento per aprire i banchi delsettimanale. Come racconta Paolo Ceroni, rappresentante sindacale Anva Confesercenti, “questa mattina aldiabbiamo trovato ad aspettarci Polizia Locale e Polizia di Stato in tenuta anti sommossa”. “L’del 18 dicembre – spiega Ceroni – vieta lo svolgimento dei mercatini di Natale, eventi e fiere, ed include i mercati rionali. E, per una errata interpretazione del provvedimento, che non comprende i mercati settimanali ed i centri commerciali, ho ...

