Covid Campania, contagi aumentati 7 volte in 15 giorni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Boom contagi Covid in Campania nel giro di 2 settimane. Un incremento "anche di 7 volte" è stato registrato nella regione tra il 29 novembre e il 13 dicembre. Il dato è riportato nel testo dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la quale si dispone, con decorrenza immediata e fino al 1° gennaio 2022, il divieto di svolgimento di feste ed eventi simili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con la possibilità di svolgere pranzi o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, e altri eventi "esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento". Nell'ordinanza si riferisce che i dati registrati sulla piattaforma regionale Sinfonia "evidenziano un ulteriore peggioramento ...

