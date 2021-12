Covid: Boccia, 'meglio obbligo vaccino che tamponi ai vaccinati' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - Il tampone ai vaccinati per eventi come il teatro o il cinema "penso sia un colpo a chi, vaccinandosi, ha protetto se stesso e anche gli altri. In questo momento è più giusto ipotizzare la vaccinazione obbligatoria". Lo ha detto il responsabile Enti locali del Pd Francesco Boccia a radio immagina aggiungendo: "I tamponi ogni volta che vai a teatro o al cinema credo sia difficile e anche incoerente". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - Il tampone aiper eventi come il teatro o il cinema "penso sia un colpo a chi, vaccinandosi, ha protetto se stesso e anche gli altri. In questo momento è più giusto ipotizzare la vaccinazione obbligatoria". Lo ha detto il responsabile Enti locali del Pd Francescoa radio immagina aggiungendo: "Iogni volta che vai a teatro o al cinema credo sia difficile e anche incoerente".

