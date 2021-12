Covid, Bassetti: «La situazione non è di emergenza. Restrizioni a Natale? Piuttosto obbligo vaccinale agli Over 40» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Covid, torna a parlare il Professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto nel corso della trasmissione Rotocalco 264 condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia TV. Tanti i temi affrontati da Bassetti dalle possibili nuove misure restrittive per Natale, definite soltanto “cosmetiche”, alle soluzioni che dovrebbero essere prese in questo momento, su tutte “l’obbligo vaccinale per tutti gli Over 40”. Matteo Bassetti: «Non c’è emergenza negli Ospedali» Sulla situazione negli ospedali Bassetti ha spiegato. “In Liguria i casi più gravi, che arrivano in terapia intensiva, in questo momento sono 30 e 24 di questi sono pazienti non vaccinati –ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021), torna a parlare il Professor Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto nel corso della trasmissione Rotocalco 264 condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia TV. Tanti i temi affrontati dadalle possibili nuove misure restrittive per, definite soltanto “cosmetiche”, alle soluzioni che dovrebbero essere prese in questo momento, su tutte “l’per tutti gli40”. Matteo: «Non c’ènegli Ospedali» Sullanegli ospedaliha spiegato. “In Liguria i casi più gravi, che arrivano in terapia intensiva, in questo momento sono 30 e 24 di questi sono pazienti non vaccinati –ha ...

