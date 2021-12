Covid, Aifa: con Omicron limitazioni giuste ma no allarmismo | D'Amato (Lazio): il governo introduca obbligo vaccinale (Di lunedì 20 dicembre 2021) 'Non è scontato che in poche settimane la variante Omicron diventi prevalente in Italia. 'Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) 'Non è scontato che in poche settimane la variantediventi prevalente in Italia. 'Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di ...

Advertising

SkyTG24 : Vaccino #Covid19, Magrini (Aifa): “Potrebbe servire il richiamo ogni sei mesi” - AlbertoBagnai : Come poi ho spiegato a Magrini, il discorso “ci sono 136000 morti di COVID, per il vaccino solo 608” non ha molto s… - zazoomblog : Covid il vaccino Johnson & Johnson in ununica dose. Ema e Aifa raccomandano luso preferenziale agli ultra sessanten… - vvoxonline : #Covid_19: ecco la proposta di #aifa sui richiami dei #vaccini - Miki_2313 : RT @SkyTG24: Vaccino #Covid19, Magrini (Aifa): “Potrebbe servire il richiamo ogni sei mesi” -