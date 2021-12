Covid a Fiumicino, nuova ordinanza di Montino: ingressi contingentati nei mercati settimanali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – Dopo il caos di questa mattina al mercato di Fregene (leggi qui), il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, al fine di non creare disparità di trattamento rispetto alle diverse modalità di vendita soprattutto per quanto riguarda le grandi strutture commerciali, ha appena emanato una nuova ordinanza che modifica quella firmata sabato scorso (leggi qui) solo ed esclusivamente nella parte che riguarda i mercati settimanali e/o rionali. Nello specifico, la nuova ordinanza prevede il regolare svolgimenti dei mercati rionali e settimanali con contingentamento degli ingressi nelle modalità di seguito descritte: – Mercato del sabato di Fiumicino, sito in Via della ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021)– Dopo il caos di questa mattina al mercato di Fregene (leggi qui), il sindaco di, Esterino, al fine di non creare disparità di trattamento rispetto alle diverse modalità di vendita soprattutto per quanto riguarda le grandi strutture commerciali, ha appena emanato unache modifica quella firmata sabato scorso (leggi qui) solo ed esclusivamente nella parte che riguarda ie/o rionali. Nello specifico, laprevede il regolare svolgimenti deirionali econ contingentamento deglinelle modalità di seguito descritte: – Mercato del sabato di, sito in Via della ...

