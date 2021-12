Covid, a Fiumicino iniziano a diminuire i contagi: il bollettino del 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – “Finalmente oggi registriamo un calo nei contagi”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento, secondo il report della Asl Roma 3, oggi abbiamo 35 nuovi positivi e 78 guariti per un totale di 421 casi in città – spiega il sindaco -. Tra Isola Sacra e Fiumicino si concentra il 47% dei casi. Dati oscillanti nelle altre località come Fregene che scende al 6% e Focene che, invece, sale al 7%. L’età media è pari a 39 anni ed è sostanzialmente stabile il rapporto con la popolazione totale (0.56)”. “Per la prima volta dopo diversi giorni oggi possiamo comunicare un calo – prosegue -, che auspichiamo si confermi nei prossimi giorni. Per questo raccomando la massima prudenza a tutte e tutti, il rispetto delle regole e la vaccinazione. Prenotate la terza ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021)– “Finalmente oggi registriamo un calo nei”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento, secondo il report della Asl Roma 3, oggi abbiamo 35 nuovi positivi e 78 guariti per un totale di 421 casi in città – spiega il sindaco -. Tra Isola Sacra esi concentra il 47% dei casi. Dati oscillanti nelle altre località come Fregene che scende al 6% e Focene che, invece, sale al 7%. L’età media è pari a 39 anni ed è sostanzialmente stabile il rapporto con la popolazione totale (0.56)”. “Per la prima volta dopo diversi giorni oggi possiamo comunicare un calo – prosegue -, che auspichiamo si confermi nei prossimi giorni. Per questo raccomando la massima prudenza a tutte e tutti, il rispetto delle regole e la vaccinazione. Prenotate la terza ...

