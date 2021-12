Covid-19: viaggi all’estero, le limitazioni nelle faq del governo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le regole alla luce dei chiarimenti forniti con le nuove FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute in relazione ai viaggi all’estero nel periodo di Natale e Capodanno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le regole alla luce dei chiarimenti forniti con le nuove FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute in relazione ainel periodo di Natale e Capodanno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid-19: viaggi all’estero, le limitazioni nelle faq del governo - iViaggiDiArgo : ???????????????? ?????????????????????? ?????? ?????? ?????????????? ??????'???????????? Con la variante Omicron 8 milioni di italiani rinunciano a partire… - hargoIden : non riavrò mai la vita che avevo prima del covid non vedo proprio la fine di tutto questo non andrò ai concerti che… - capand69 : RT @EsteriLega: ?? ???? ???? COVID: ISRAELE, AL BANDO VIAGGI IN ITALIA E USA - ultimenews24 : Effetto variante Omicron del covid sui viaggi in Europa, con nuove restrizioni e tamponi obbligatori anche per vacc… -