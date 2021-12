Covid 19 in Campania, bollettino del 19 dicembre: 1.308 positivi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 19 dicembre, parla di 1.308 nuovi positivi su 21.153 test eseguiti. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.308 positivi al Covid 19 in Campania e 15 decessi, 6 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati Leggi su 2anews (Di lunedì 20 dicembre 2021)19 in: ildi ieri, domenica 19, parla di 1.308 nuovisu 21.153 test eseguiti. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.308al19 ine 15 decessi, 6 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, in Campania sono vietate le feste nei locali al chiuso. Sono consentiti pranzi e cene ma con regole… - MediasetTgcom24 : Covid, morta giovane madre 29enne non vaccinata #Sparanise - anteprima24 : ** #Covid, sale l'indice di contagio in #Campania ma con meno test ** - robertopontillo : dati covid in campania oggi 1.308 casi su 21.153 tamponi (6,18% positivi) e 15 decessi (6 precedenti). Negli ospeda… -