Covid-19, arriva la pillola di Pfizer: come funziona, quando arriva e chi può assumere il nuovo farmaco (Di lunedì 20 dicembre 2021) A gennaio una nuova pillola potrebbe rappresentare una nuova freccia all’arco della lotta alla pandemia di Covid-19. Da qualche giorno si parla di un nuovo farmaco, il Paxlovid, che se assunto da pazienti positivi al Covid -che hanno determinate caratteristiche- entro i primi giorni dalla comparsa dei sintomi, può dare significativi risultati. L’Ema si è espresso con un’autorizzazione di emergenza al farmaco che potrà servire alle agenzie nazionali nella gestione e nell’utilizzo del farmaco. Covid-19, arriva il Paxlovid: come funziona Il Paxlovid è un farmaco con due principi attivi, il Ritonavir e il PF-07321332: la sua efficacia si baserebbe sulla sua ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) A gennaio una nuovapotrebbe rappresentare una nuova freccia all’arco della lotta alla pandemia di-19. Da qualche giorno si parla di un, il Paxlovid, che se assunto da pazienti positivi al-che hanno determinate caratteristiche- entro i primi giorni dalla comparsa dei sintomi, può dare significativi risultati. L’Ema si è espresso con un’autorizzazione di emergenza alche potrà servire alle agenzie nazionali nella gestione e nell’utilizzo del-19,il Paxlovid:Il Paxlovid è uncon due principi attivi, il Ritonavir e il PF-07321332: la sua efficacia si baserebbe sulla sua ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - fattoquotidiano : Il direttore del reparto Terapia intensiva dell’ospedale Gemelli di Roma: “L’80 per cento di chi arriva da noi in I… - Agenzia_Ansa : Un appello a vaccinarsi arriva da un cinquantenne 'no vax', malato di Covid-19, ricoverato in ospedale a Piacenza:… - Marco_Eff : RT @gianlucac1: guido silvestri dimostra di 1) non sapere come funzionano le terapie intensive 2) non sapere cosa succede in un reparto qu… - TG24info : FOCUS – Arriva Nuvaxovid, il quinto vaccino anti Covid | -