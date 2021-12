“Così no, ma sei seria?”. Valeria Marini, sbroccata epica durante l’esibizione. Il motivo è a dir poco assurdo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, il primo ‘sbrocco’ della gieffina davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. Non appena appreso il suo ingresso nella casa di Alfonso Signorini, i telespettatori erano già consapevoli di poter assistere a scene memorabili da parte di Valeria Marini. E infatti, rimasta fino a questo momento calma e taciturna, dopo due settimane la showgirl non si è trattenuta e lo ha detto. Ecco cosa è accaduto. In vista dell’organizzazione dello spettacolo a tema natalizio, i vipponi si trovano impegnati ad affidare a ciascuno una parte. Tra balli, canti e coreografia pensate giusto per la grande occasione, Valeria Marini pare sia stata esortata da Carmen Russo ad occupare un posto in seconda fila. Valeria Marini in seconda fila?! Impossibile da accettare e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, il primo ‘sbrocco’ della gieffina davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. Non appena appreso il suo ingresso nella casa di Alfonso Signorini, i telespettatori erano già consapevoli di poter assistere a scene memorabili da parte di. E infatti, rimasta fino a questo momento calma e taciturna, dopo due settimane la showgirl non si è trattenuta e lo ha detto. Ecco cosa è accaduto. In vista dell’organizzazione dello spettacolo a tema natalizio, i vipponi si trovano impegnati ad affidare a ciascuno una parte. Tra balli, canti e coreografia pensate giusto per la grande occasione,pare sia stata esortata da Carmen Russo ad occupare un posto in seconda fila.in seconda fila?! Impossibile da accettare e ...

Advertising

chetempochefa : 'Ero nervosissimo, avevo 3 pagine di discorso che avrei letto...e poi Jack Nicholson accanto a me mi fa 'perchè sei… - CanyamanIt : 'Mattine così, che arrivano in punta di piedi e ti baciano il viso ancora pieno di sonno. E tu sei li che senti sul… - jerryscottismo : @JohSogos @poicipenso4 @HCE__ Comunque sei veramente nervosa, non sono arrabbiato ma preoccupato. Prendi una bonome… - axl_47_ : @pinnaccio1 ho sottolineato il fatto che dopo 14 ore sei tornato sotto sto tweet per rifare il paladino della giust… - federicp39 : @Andrea_224_ @vita_demerda @poliscikid …… no dai non ci credo che sei così scemo mi rifiuto -

Ultime Notizie dalla rete : Così sei I 10 panettoni artigianali e gourmet per Natale 2021 ... allora il panettone e il pandoro sanno regalarti una gioia', è così che Antonio Follador, ... Disponibile in sei varianti: classico Milano, mandorlato (con sole uvette e ricoperto da una fragrante ...

Alex Belli vs Alessandro Basciano "Sei un copia incolla"/ Geloso di Soleil Sorge? E così, per rendere chiaro il suo pensiero, l'attore nelle passate ore è intervenuto su Twitter ... 'Anche se hai le stesse mie iniziali "AB" sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non ...

"Diritto al non respingimento": così le toghe vietano di chiudere i porti ilGiornale.it ... allora il panettone e il pandoro sanno regalarti una gioia', èche Antonio Follador, ... Disponibile invarianti: classico Milano, mandorlato (con sole uvette e ricoperto da una fragrante ..., per rendere chiaro il suo pensiero, l'attore nelle passate ore è intervenuto su Twitter ... 'Anche se hai le stesse mie iniziali "AB"un copia incolla, e attenzione le carte copiative non ...