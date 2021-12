Così l'Olanda è passata dal liberi tutti, alla rivolta violenta al coprifuoco e fino al lockdown (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante la prima ondata di coronavirus l'Olanda è stata famosa per il suo “lockdown smart”, con uno degli approcci... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante la prima ondata di coronavirus l'è stata famosa per il suo “smart”, con uno degli approcci...

Advertising

UffailnickA : @SkyTG24 Mi pare si ripeta lo stesso copione da 2 anni Un Paese crede di averla sfangata e apre tutto Da noi parton… - fkgottardi : RT @ilfoglio_it: Due mesi fa non serviva la mascherina nemmeno al supermercato, ora i Paesi Bassi sono in lockdown. Come si è arrivati a qu… - MrLin27 : Così l’Olanda libertaria è finita in lockdown - ilgattoromy1 : RT @Moonlightshad1: In Olanda il lockdown è già scattato e durerà fino a metà gennaio. Qui da noi la 'cabina di regia' per decidere le nuo… - fabrizio_mari : RT @ilfoglio_it: Due mesi fa non serviva la mascherina nemmeno al supermercato, ora i Paesi Bassi sono in lockdown. Come si è arrivati a qu… -