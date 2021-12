Cosa si sa della serie Netflix su The Voice (Frank Sinatra) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mancava Frank Sinatra tra le tante leggende musicali che il cinema ha immortalato nel corso degli ultimi anni con pellicole biografiche. C’è stato Bohemian Rhapsody su Freddie Mercury, Rocketman su Elton John e Respect dedicato a Aretha Franklin. Ci sarà poi il film dedicato a Elvis Presley firmato da Baz Luhrmann. Questo al cinema, perché anche la televisione, anzi le piattaforme streaming come Netflix stanno assecondando la tendenza ai biopic dei grandi della musica (per esempio con il film Dirty sulla band dei Mötley Crüe). Proprio Netflix si occuperà di distribuire la serie dedicata alla vita e alla carriera di Frank Sinatra, per il quale si sono battute diverse emittenti, come riporta Deadline. Il progetto della ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mancavatra le tante leggende musicali che il cinema ha immortalato nel corso degli ultimi anni con pellicole biografiche. C’è stato Bohemian Rhapsody su Freddie Mercury, Rocketman su Elton John e Respect dedicato a Arethalin. Ci sarà poi il film dedicato a Elvis Presley firmato da Baz Luhrmann. Questo al cinema, perché anche la televisione, anzi le piattaforme streaming comestanno assecondando la tendenza ai biopic dei grandimusica (per esempio con il film Dirty sulla band dei Mötley Crüe). Propriosi occuperà di distribuire ladedicata alla vita e alla carriera di, per il quale si sono battute diverse emittenti, come riporta Deadline. Il progetto...

AmiciUfficiale : Il Natale per Luigi è legato alla sua città e in questa gara cover canta 'La sera dei miracoli'! Cosa ne pensate de… - reportrai3 : La gara Consip per la videosorveglianza nella PA richiede che le telecamere installate siano munite di certificazio… - AmiciUfficiale : Alex nella gara cover 'Il mio Natale' interpreta 'Falling' di fronte a Fedez! Cosa ne pensate della sua esibizione?… - Daviderel4 : RT @La_manina__: Ma alla fine Draghi, a parte navigare a vista nella gestione della pandemia come il precedente governo, vaccinare in media… - giorgia_16_ : RT @TrueLoveDany: La cosa bella della seconda stagione è che è tutto curato nei minimi dettagli. Ogni particolare è importante! Ogni dialog… -