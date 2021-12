Cosa ci rende felici sul posto di lavoro, secondo la scienza (Di lunedì 20 dicembre 2021) La pandemia ha scosso il mercato del lavoro: da una parte ha costretto migliaia di persone a ricominciare da capo cercando un nuovo impiego; dall'altra, complice lo smart working e un pizzico di flessibilità in più, ha aperto gli occhi a chi ha fatto il pendolare per una vita chiedendosi se valesse la pena ritornare in ufficio. In buona sostanza, è stata un frullatore per tantissimi lavoratori, ma è stata anche un'opportunità per fare il salto nel mondo digitale per diverse aziende, prendere confidenza con il lavoro agile e iniziare a superare il grande limite dell'orario fisso giornaliero. In questi ultimi due anni in cui siamo stati meno “distratti” da viaggi, weekend fuori porta ed eventi mondani, abbiamo avuto modo di riflettere davvero sul nostro mestiere e se questo ci renda felici e soddisfatti. Rispondere a ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) La pandemia ha scosso il mercato del: da una parte ha costretto migliaia di persone a ricominciare da capo cercando un nuovo impiego; dall'altra, complice lo smart working e un pizzico di flessibilità in più, ha aperto gli occhi a chi ha fatto il pendolare per una vita chiedendosi se valesse la pena ritornare in ufficio. In buona sostanza, è stata un frullatore per tantissimi lavoratori, ma è stata anche un'opportunità per fare il salto nel mondo digitale per diverse aziende, pre confidenza con ilagile e iniziare a superare il grande limite dell'orario fisso giornaliero. In questi ultimi due anni in cui siamo stati meno “distratti” da viaggi, weekend fuori porta ed eventi mondani, abbiamo avuto modo di riflettere davvero sul nostro mestiere e se questo ci rendae soddisfatti. Rispondere a ...

Advertising

MironeRosario : @Alessan67153720 Offesi ma da chi?! All'inizio pensavo lei fosse Cettolaqualunque. Probabilmente non siamo così lon… - esercitodesorci : @myrtamerlino Ma lei si rende conto di cosa ha scritto?????????? - FinlandinItaly : Il calendario dell'avvento ?? di @thisisFINLAND ha viaggiato fino in #Lapponia per chiedere alle persone cosa li ren… - aelysmochi : questa cosa mi rende molto felice - mspini2 : @myrtamerlino Ma si rende conto di cosa scrive ??? Avete sotto gli occhi i dati che indicano che i vaccini non hann… -