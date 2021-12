Coronavirus, Tottenham: “Dispiaciuti per la decisione Uefa, ma accettiamo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Tottenham commenta con amarezza la decisione della Uefa. Quest’ultima ha infatti assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 al Rennes per la mancata disputa della sfida di Conferenze League. I londinesi infatti non sono potuti scendere in campo a causa del focolaio Covid-19 esploso in squadra. “Siamo Dispiaciuti per la decisione della commissione d’appello dell’Uefa che ha rifiutato di concedere più tempo affinché il match potesse essere ricollocato – commentano in una nota gli Spurs -. Tuttavia dobbiamo accettare quanto è stato stabilito e ora la nostra attenzione è tutta rivolta alle competizioni in cui siamo ancora in lizza“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilcommenta con amarezza ladella. Quest’ultima ha infatti assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 al Rennes per la mancata disputa della sfida di Conferenze League. I londinesi infatti non sono potuti scendere in campo a causa del focolaio Covid-19 esploso in squadra. “Siamoper ladella commissione d’appello dell’che ha rifiutato di concedere più tempo affinché il match potesse essere ricollocato – commentano in una nota gli Spurs -. Tuttavia dobbiamo accettare quanto è stato stabilito e ora la nostra attenzione è tutta rivolta alle competizioni in cui siamo ancora in lizza“. SportFace.

