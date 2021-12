Coronavirus oggi. Moderna, booster aumenta anticorpi contro Omicron 37 volte (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, non è scontato che la variante Omicron diventi prevalente in Italia, ma in ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di protezione e prevenzione collettive ed individuali, come mascherina e al tampone. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, non è scontato che la variantediventi prevalente in Italia, ma in ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di protezione e prevenzione collettive ed individuali, come mascherina e al tampone.

