Coronavirus, l’appello dell’Oms: «Il 2022 sia l’anno che mette fine alla pandemia» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha tenuto un discorso sulle misure da prendere per le feste natalizie per il nuovo anno. Un discorso con cui si augura che il 2022 sia l’ultimo anno in cui il Covid sarà protagonista delle cronache di tutto il mondo: «Il 2022 deve essere l’anno in cui mettiamo fine alla pandemia». Ghebreyesus ha lanciato anche un appello per le feste natalizie, un momento in cui rischiano di crearsi nuovi contagi a causa degli assembramenti: «Un evento annullato è meglio che una vita di meno. Siamo tutti stanchi di questa pandemia e vogliamo tutti passare più tempo con le nostre famiglie e amici, vogliamo tornare alla vita normale. Il più rapido modo di farlo è di prendere le decisioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha tenuto un discorso sulle misure da prendere per le feste natalizie per il nuovo anno. Un discorso con cui si augura che ilsia l’ultimo anno in cui il Covid sarà protagonista delle cronache di tutto il mondo: «Ildeve esserein cui mettiamo». Ghebreyesus ha lanciato anche un appello per le feste natalizie, un momento in cui rischiano di crearsi nuovi contagi a causa degli assembramenti: «Un evento annullato è meglio che una vita di meno. Siamo tutti stanchi di questae vogliamo tutti passare più tempo con le nostre famiglie e amici, vogliamo tornarevita normale. Il più rapido modo di farlo è di prendere le decisioni ...

