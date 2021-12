Coronavirus in Toscana | 6 decessi età media 81 | 7 anni | oggi 20 dicembre E 955 contagi Crescono ricoveri in terapia intensiva

Advertising

SienaFree : Coronavirus in Toscana: 955 nuovi casi, 406 ricoverati, 5 deceduti di cui 3 a Siena - NewsToscana : #Coronavirus Toscana: 955 nuovi casi positivi, età media 38 anni. I decessi sono sei - infoitinterno : Coronavirus, 955 nuovi casi positivi in Toscana. I decessi sono sei - infoitinterno : Coronavirus Toscana: 955 nuovi casi positivi e sei morti. Ricoveri in aumento, sono 406 - - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di lunedì 20 dicembre: 154 casi positivi tra Livorno e provincia, 955 in Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Insono 318.299 i casi di positività al, 955 in più rispetto a ieri (924 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto ...Insono 318.299 i casi di positività al, 955 in più rispetto a ieri (924 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto ...Cronaca 20 Dicembre 2021 Covid Toscana: 6 decessi e 955 nuovi casi. I nuovi positivi comune per comune Coronavirus, 955 nuovi casi positivi, età media 38 anni. I decessi sono sei ...Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (289,2 per 100.000), Prato ( ...