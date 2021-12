Coronavirus in Toscana: 6 decessi (età media 81,7 anni), oggi 20 dicembre. E 955 contagi. Crescono i ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 7.493 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.403 a Firenze, 658 a Prato, 697 a Pistoia, 549 a Massa Carrara, 712 a Lucca, 760 a Pisa, 434 a Livorno, 568 ad Arezzo, 381 a Siena, 233 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 7.493 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.403 a Firenze, 658 a Prato, 697 a Pistoia, 549 a Massa Carrara, 712 a Lucca, 760 a Pisa, 434 a Livorno, 568 ad Arezzo, 381 a Siena, 233 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

controradio : - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 955 nuovi casi, 406 ricoverati, 5 deceduti di cui 3 a Siena - NewsToscana : #Coronavirus Toscana: 955 nuovi casi positivi, età media 38 anni. I decessi sono sei - infoitinterno : Coronavirus, 955 nuovi casi positivi in Toscana. I decessi sono sei - infoitinterno : Coronavirus Toscana: 955 nuovi casi positivi e sei morti. Ricoveri in aumento, sono 406 - -